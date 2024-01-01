Запчасти к бытовой технике

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Найдено:1 24 837 35 товаров
Cальник для автомоек HW 102, 112, 121, 110, 130, 140 и кит. мод. (12x20x5/7)

87 розница
70 при заказе от 10т.р.

Cальник для автомоек HW 102, 112, 121, 110, 130, 140 и кит. мод. (12x20x5/7)

В наличии
Артикул:
010136A1
Cопло для Karcher К2, К3

435 розница
339 при заказе от 10т.р.

Cопло для Karcher К2, К3

В наличии
Артикул:
010315U
Cцепление виброплиты ,диаметр 18 мм,под шпонку

3828 розница
3654 при заказе от 10т.р.

Cцепление виброплиты ,диаметр 18 мм,под шпонку

В наличии
Артикул:
010292C
Cцепление виброплиты ,диаметр 19 мм,под шпонку

3741 розница
3567 при заказе от 10т.р.

Cцепление виброплиты ,диаметр 19 мм,под шпонку

В наличии
Артикул:
010292A
Cцепление виброплиты ,диаметр 20 мм,под шпонку, наружные диаметры 118/115мм, высота 50мм

3654 розница
3480 при заказе от 10т.р.

Cцепление виброплиты ,диаметр 20 мм,под шпонку, наружные диаметры 118/115мм, высота 50мм

В наличии
Артикул:
010292B
Автоматика (реле давления) водяного насоса выход мама, резьба М13 (1/4)

696 розница
583 при заказе от 10т.р.

Автоматика (реле давления) водяного насоса выход мама, резьба М13 (1/4)

В наличии
Артикул:
010149B2
Автоматика (реле давления) водяного насоса, выход папа, резьба М13 (1/4)

800 розница
696 при заказе от 10т.р.

Автоматика (реле давления) водяного насоса, выход папа, резьба М13 (1/4)

В наличии
Артикул:
010149B1
Автоматика (реле давления) водяного насоса, тип B3, выход папа

609 розница
513 при заказе от 10т.р.

Автоматика (реле давления) водяного насоса, тип B3, выход папа

В наличии
Артикул:
010149B3
Автоматика (реле давления) водяного насоса, тип B4, выход мама

609 розница
513 при заказе от 10т.р.

Автоматика (реле давления) водяного насоса, тип B4, выход мама

В наличии
Артикул:
010149B4
Автоматика (реле давления) водяного насоса, тип B5

609 розница
513 при заказе от 10т.р.

Автоматика (реле давления) водяного насоса, тип B5

В наличии
Артикул:
010149B5
Автоматика JSK-3 для малых водяных насосов до 2 атмосфер, резьба 3/8 мама + переходник 3/8 папа

496 розница
400 при заказе от 10т.р.

Автоматика JSK-3 для малых водяных насосов до 2 атмосфер, резьба 3/8 мама + переходник 3/8 папа

В наличии
Артикул:
010149C1
Автоматика JSK-3 для малых водяных насосов до 3 атмосфер, резьба 3/8 мама + переходник 3/8 папа

548 розница
452 при заказе от 10т.р.

Автоматика JSK-3 для малых водяных насосов до 3 атмосфер, резьба 3/8 мама + переходник 3/8 папа

В наличии
Артикул:
010149C2
Амортизатор для стиральной машины LG 80N, аналог 4901ER20003B

452 розница
383 при заказе от 10т.р.

Амортизатор для стиральной машины LG 80N, аналог 4901ER20003B

В наличии
Артикул:
010490(1)
Амортизатор для стиральной машины Samsung 100N, аналог DC66-00343G

696 розница
600 при заказе от 10т.р.

Амортизатор для стиральной машины Samsung 100N, аналог DC66-00343G

В наличии
Артикул:
010490(3)
Амортизатор для стиральной машины Zanussi 120N, аналог 1240172104 L

539 розница
470 при заказе от 10т.р.

Амортизатор для стиральной машины Zanussi 120N, аналог 1240172104 L

В наличии
Артикул:
010490(2)
Анод для бойлера длина 200мм, d16, M4

278 розница
226 при заказе от 10т.р.

Анод для бойлера длина 200мм, d16, M4

В наличии
Артикул:
010424(200-16-m4)
Анод для бойлера длина 200мм, d20, M5

365 розница
305 при заказе от 10т.р.

Анод для бойлера длина 200мм, d20, M5

В наличии
Артикул:
010424(200-20-m5)
Анод для бойлера длина 200мм, d20, M6

374 розница
313 при заказе от 10т.р.

Анод для бойлера длина 200мм, d20, M6

В наличии
Артикул:
010424(200-20-m6)
Анод для бойлера длина 200мм, d20, M8

418 розница
357 при заказе от 10т.р.

Анод для бойлера длина 200мм, d20, M8

В наличии
Артикул:
010424(200-20-m8)
Балон пеногенератора для бытового использования

235 розница
200 при заказе от 10т.р.

Балон пеногенератора для бытового использования

В наличии
Артикул:
010262D
Балон пеногенератора универсальный без переходника

1792 розница
1653 при заказе от 10т.р.

Балон пеногенератора универсальный без переходника

В наличии
Артикул:
010262B
Балон пеногенератора универсальный, подходит для Керхер, при стачивании 2х боковых зубьев для Штиль, при откручивании заднего штуцера-переходника для Китая

1914 розница
1757 при заказе от 10т.р.

Балон пеногенератора универсальный, подходит для Керхер, при стачивании 2х боковых зубьев для Штиль, при откручивании заднего штуцера-переходника для Китая

В наличии
Артикул:
010262A
Банка нагрева кулера Китай с тэном, тип 1

522 розница
452 при заказе от 10т.р.

Банка нагрева кулера Китай с тэном, тип 1

В наличии
Артикул:
010348(1)
Банка нагрева кулера Китай с тэном, тип 2

722 розница
626 при заказе от 10т.р.

Банка нагрева кулера Китай с тэном, тип 2

В наличии
Артикул:
010348(2)

Запчасти для бытовой техники и инструментов: полный гид по ремонту и обслуживанию

В современном мире бытовая техника и инструменты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако даже самые надежные устройства со временем могут выходить из строя или требовать замены отдельных компонентов. Интернет-магазин AEZ предлагает широкий ассортимент запчастей и расходных материалов для различных видов техники, от мелкой бытовой до профессионального оборудования. Наш каталог включает детали для продукции ведущих мировых производителей, что позволяет эффективно решать задачи по ремонту и обслуживанию.

Запчасти для водонагревательного оборудования

Комплектующие и запчасти для бойлеров

Бойлеры являются важным элементом системы горячего водоснабжения во многих домах. Для их надежной работы необходимо своевременно заменять изнашивающиеся детали.

Аноды для бойлеров

Аноды для бойлеров - это специальные элементы из магниевого сплава, играющие ключевую роль в защите водонагревателя от коррозии. Они имеют металлический вал с резьбой для крепления к ТЭНу. Принцип работы анода основан на электрохимических процессах: магний, будучи более активным металлом, чем сталь бака, принимает на себя основной удар коррозии, тем самым продлевая срок службы водонагревателя.

Важно: Регулярная замена анода (обычно раз в 1-2 года) значительно увеличивает срок службы бойлера.

Прокладки для бойлеров

Прокладки для бойлеров - это резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность соединений в бойлере. Они предотвращают протечки и сохраняют эффективность работы водонагревателя. Различают несколько типов прокладок:

  • Фланцевые прокладки
  • Прокладки для ТЭНов
  • Уплотнительные кольца для патрубков

Совет: При замене любых компонентов бойлера рекомендуется также заменить соответствующие прокладки для обеспечения максимальной герметичности.

Терморегуляторы для бойлеров

Терморегуляторы для бойлеров - это устройства, контролирующие температуру воды в бойлере. Они бывают двух основных типов:

  1. Регулировочные терморегуляторы - отключают нагрев при достижении заданной температуры, позволяя пользователю настраивать желаемый уровень нагрева воды.
  2. Предохранительные терморегуляторы - срабатывают при критическом повышении температуры, отключая нагрев для предотвращения перегрева и возможных аварийных ситуаций.

Примечание: Правильная работа терморегуляторов не только обеспечивает комфорт пользования, но и существенно влияет на энергоэффективность водонагревателя.

ТЭНы для бойлеров

ТЭНы для бойлеров (Трубчатые Электронагреватели) - это нагревательные элементы, преобразующие электрическую энергию в тепловую для нагрева воды. Они различаются по:

  • Мощности (от 1 до 6 кВт)
  • Форме (I-образные, U-образные, М-образные)
  • Материалу (медные, нержавеющая сталь)
  • Типу подключения (резьбовые, фланцевые)

Важно: При выборе ТЭНа необходимо учитывать не только его мощность, но и соответствие геометрических параметров конкретной модели бойлера.

Запчасти для кухонной техники

Комплектующие и запчасти для мясорубок

Мясорубки - незаменимые помощники на кухне, но их активное использование приводит к износу деталей. Рассмотрим основные запчасти, которые могут потребовать замены.

Гайки для мясорубок - это металлические крепежные элементы, фиксирующие решетку и нож на корпусе шнека. Они должны обеспечивать надежное крепление, выдерживая значительные нагрузки при работе мясорубки.

Совет: При замене гайки убедитесь в соответствии её резьбы и размера вашей модели мясорубки.

Наборы для мясорубок обычно включают в себя комплект из ножа и решетки с отверстиями разного диаметра. Это позволяет получать фарш различной степени измельчения.

Примечание: Использование полного набора расширяет функциональность мясорубки, позволяя готовить различные блюда.

Ножи для мясорубок - это ключевой элемент мясорубки, осуществляющий измельчение продуктов. Они различаются по:

  • Диаметру
  • Форме посадки на вал (круглая, квадратная, шестигранная)
  • Количеству и форме режущих кромок

Важно: Регулярная заточка или своевременная замена ножа значительно влияет на качество получаемого фарша и энергопотребление мясорубки.

Решетки для мясорубок - это перфорированные диски, определяющие степень измельчения продукта. Они характеризуются:

  • Диаметром
  • Толщиной
  • Размером отверстий
  • Материалом изготовления (обычно нержавеющая сталь или усиленные сплавы)

Совет: Для повседневного использования оптимальна решетка с отверстиями 4-5 мм, для более тонкого измельчения используйте решетки с меньшим диаметром отверстий.

Редукторы для мясорубок - это механизм, преобразующий высокую скорость вращения двигателя в более низкую, но с большим крутящим моментом, необходимым для эффективного измельчения продуктов.

Примечание: При появлении посторонних шумов или снижении производительности мясорубки стоит проверить состояние редуктора.

Шестерни для мясорубок - это зубчатые колеса, являющиеся частью редуктора. Они могут быть изготовлены из металла или высокопрочного пластика.

Важно: Пластиковые шестерни менее долговечны, но их замена обычно дешевле, чем металлических.

Шнеки и корпусы шнеков для мясорубок - это винтообразный вал, перемещающий продукты к ножу и решетке. Корпус шнека - это цилиндрическая часть мясорубки, в которой вращается шнек.

Совет: При замене шнека убедитесь в его совместимости с корпусом вашей модели мясорубки.

Запчасти для климатического оборудования

Комплектующие и запчасти для обогревателей

Обогреватели различных типов широко используются для поддержания комфортной температуры в помещениях. Ключевым элементом многих моделей является терморегулятор.

Терморегуляторы для обогревателей - это устройства, контролирующие работу обогревателя для поддержания заданной температуры. Они различаются по:

  • Типу управления (механические, электронные)
  • Диапазону рабочих температур
  • Максимальной мощности нагрузки
  • Точности поддержания температуры

Важно: Использование терморегулятора не только повышает комфорт, но и может значительно снизить энергопотребление обогревателя.

Запчасти для холодильного оборудования

Комплектующие и запчасти для холодильников

Холодильники - одни из самых сложных бытовых приборов, требующие регулярного обслуживания и иногда замены компонентов.

Реле пусковые для холодильников - это электромеханическое устройство, обеспечивающее запуск компрессора холодильника. Оно временно подключает пусковую обмотку компрессора, обеспечивая необходимый крутящий момент для старта.

Примечание: Неисправность пускового реле может привести к тому, что компрессор не будет запускаться или будет работать с перебоями.

Терморегулятор в холодильнике контролирует температуру внутри камер, включая и выключая компрессор по мере необходимости. Современные модели могут иметь электронное управление с точностью до десятых долей градуса.

Фильтры и клапаны для холодильников

  • Фильтр-осушитель удаляет влагу и загрязнения из хладагента, предотвращая засорение капиллярной трубки и повреждение компрессора.
  • Клапан Шредера (сервисный клапан) используется для заправки и проверки давления хладагента в системе.

Важно: Замена фильтра-осушителя рекомендуется при каждом вскрытии холодильного контура.

Запчасти для моющего оборудования

Комплектующие и запчасти для автомоек высокого давления

Автомойки высокого давления требуют регулярного обслуживания и иногда замены компонентов для поддержания эффективной работы.

Баллоны и бачки автомоек используются для хранения и подачи моющих средств. Они могут быть оснащены регулятором подачи пены.

Совет: Выбирайте баллоны из химически стойких материалов для увеличения срока их службы.

Клапаны для автомоек регулируют поток и давление воды в системе автомойки. Различают:

  • Перепускные клапаны
  • Обратные клапаны
  • Регулировочные клапаны

Важно: Правильная настройка клапанов обеспечивает оптимальное давление и предохраняет насос от перегрузок.

Манометры для автомоек измеряют давление в системе автомойки. Они помогают контролировать работу оборудования и вовремя выявлять проблемы.

Примечание: Для удобства чтения показаний выбирайте манометры с четкой шкалой и противоударным корпусом.

Насадки для пистолетов автомоек (форсунки) определяют форму и силу водяной струи. Они различаются по:

  • Углу распыла
  • Производительности
  • Материалу изготовления

Совет: Для разных задач используйте соответствующие насадки: широкоугольные для мытья больших поверхностей, узконаправленные для удаления стойких загрязнений.

Пистолеты для автомоек - это устройства которое управляет подачей воды под высоким давлением. Ключевые характеристики:

  • Максимальное рабочее давление
  • Максимальная температура воды
  • Эргономичность рукоятки
  • Наличие дополнительных функций (регулировка давления, подача моющего средства)

Важно: Выбирайте пистолеты с предохранителем для безопасной работы и хранения.

Фильтры для автомоек защищают насос и другие компоненты автомойки от повреждения частицами грязи и песка. Различают:

  • Входные фильтры грубой очистки
  • Линейные фильтры тонкой очистки

Примечание: Регулярная очистка или замена фильтров значительно продлевает срок службы автомойки.

Запчасти для строительного оборудования

Запчасти к бетономешалкам: ключевые компоненты

Бетономешалки - незаменимый инструмент на строительных площадках. Их надежная работа зависит от нескольких ключевых деталей:

  1. Чашки/фланцы для бетономешалок - это металлические элементы, обеспечивающие устойчивость конструкции. Они распределяют нагрузку и предотвращают деформацию корпуса при работе с тяжелыми смесями.
  2. Шестерни для бетономешалок - стальные детали, передающие вращательное движение от двигателя к барабану. Качество шестерен напрямую влияет на эффективность перемешивания и долговечность оборудования.
  3. Шкивы для бетономешалок - элементы ременной передачи, которые помогают оптимизировать скорость вращения барабана и снизить нагрузку на двигатель.

Запчасти к виброплитам.

Виброплиты широко используются в дорожном строительстве и ландшафтных работах, они незаменимые помощники в уплотнении грунта. Их ключевые запчасти включают:

  1. Сцепления виброплит - важнейший элемент, передающий энергию от двигателя к вибрационному механизму. Правильно подобранное сцепление обеспечивает эффективную работу виброплиты без лишних потерь энергии.
  2. Подушки для виброплит - представляет собой резиновый цилиндр с валом внутри. Это своеобразный амортизатор, который не только гасит вибрации, но и защищает внутренние компоненты виброплиты от повреждений.

Водоснабжение: запчасти для водяных насосов

Водяные насосы - это сердце любой системы водоснабжения. Их надежная работа критически важна как в бытовых, так и в промышленных условиях.

1.    Крыльчатки - это диски с лопастями, которые могут быть изготовлены из пластика или металла. Они преобразуют энергию вращения в энергию водного потока. Выбор материала крыльчатки зависит от типа перекачиваемой жидкости и требуемой производительности.

2.    Нагнетатели в сборе - представляют собой изогнутый вал с резиновыми фиттингами. Они обеспечивают эффективное нагнетание воды в систему.

3.    Платы управления автоматикой - электронный мозг насоса, контролирующий его работу. Современные платы позволяют оптимизировать расход энергии и продлить срок службы оборудования.

4. Прокладки - незаменимые уплотнительные элементы, предотвращающие протечки. Качественные прокладки обеспечивают герметичность системы и повышают эффективность работы насоса.

5.    Реле давления - автоматизируют работу насоса, поддерживая заданный уровень давления в системе. Это позволяет экономить электроэнергию и предотвращает перегрузки оборудования.

6. Сальники - предотвращают протекание смазки и жидкостей. Правильно подобранные сальники значительно продлевают срок службы насоса.

Отопление и горячее водоснабжение: запчасти для газовых колонок

Газовые колонки - популярное решение для обеспечения горячей водой. Их надежная и безопасная работа зависит от нескольких ключевых компонентов:

1.    Пьезорозжиги - механические элементы, создающие искру для воспламенения газа. Они обеспечивают удобство использования и безопасность при включении колонки.

2.    Шток - регулирует поступление газа в горелку. От его качества зависит эффективность работы колонки и расход газа.

3.    Термопара - элемент системы безопасности, контролирующий температуру и управляющий подачей газа. Это критически важная деталь, предотвращающая утечки газа при отсутствии пламени.

Сельское хозяйство: запчасти для зернодробилок

Зернодробилки - важное оборудование в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Их основные запчасти включают:

1.   Ножи - металлические пластины с отверстиями, которые могут быть с зубцами или без. Они отвечают за измельчение зерна. Качество ножей напрямую влияет на эффективность работы зернодробилки.

2.  Сетки - металлические пластины с отверстиями, определяющие степень помола зерна. Выбор сетки с правильным диаметром отверстий позволяет получить продукт нужной консистенции.

Бытовая техника: от кулеров до хлебопечек

Запчасти на кулеры для воды

1.  Краны для кулеров - комплект из двух клапанов (для горячей и холодной воды), обеспечивающих удобную подачу воды.

2.   Тэны для кулеров - нагревательные элементы, отвечающие за подогрев воды. Их эффективность влияет на энергопотребление кулера.

Запчасти к печам

1.  Пьезорозжиг - автоматический блок подачи искры для розжига газа в электропечах, обеспечивающий безопасность и удобство использования.

2.   Ручки регулировки - позволяют точно настраивать уровень пламени на конфорках.

3.  Терморегуляторы - контролируют температуру внутри духовки, обеспечивая равномерное приготовление пищи.

4.    ТЭНы - нагревательные элементы для электропечей, преобразующие электрическую энергию в тепловую.

Запчасти к хлебопечам

1.  Ведра для хлепобечей - емкости с антипригарным покрытием для замеса и выпечки теста. Качество покрытия влияет на удобство использования и долговечность хлебопечи.

2.  Лопатки для хлебопечей - элементы, осуществляющие замес теста. Их форма и материал определяют качество замеса.

3.  Ремнаборы для хлебопечей - комплекты, включающие вал с сальниками и креплениями для ведер. Они обеспечивают надежную работу механизма замеса.

4.  Сальники для хлебопечей - термостойкие уплотнительные элементы, предотвращающие попадание теста в механизм хлебопечи.

Запчасти к электрочайникам

1. Контактные группы для чайников - обеспечивают замыкание электрической цепи и подачу электричества к ТЭНу. Они также позволяют чайнику вращаться на подставке.

2. ТЭНы для электрочайников - нагревательные элементы, преобразующие электрическую энергию в тепловую для нагрева воды.

Измерительные приборы и автоматика

Манометры

Манометры - незаменимые устройства для измерения давления газа или жидкости. Они широко применяются в различных отраслях промышленности и быту. В зависимости от назначения, различают:

  • Водные манометры
  • Пропановые манометры
  • Отопительные манометры
  • Углекислотные манометры
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